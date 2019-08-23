"Лилль" заплатил 20 млн евро за переход Саншеша из "Баварии"

Португальский центральный полузащитник "Баварии" Ренату Саншеш продолжит карьеру во французской лиге 1, 22-летний хавбек подписал соглашение с "Лиллем", рассчитанное на четыре сезона – до 2023 года.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, мюнхенский клуб выручил на продаже футболиста не менее 20 миллионов евро.

Саншеш – воспитаник португальской "Бенфики", откуда летом 2016 года ща 35 миллионов евро перешел в "Баварию". Летом 2017-го на правах аренды защищал цвета валлийского "Суонси".

В составе немецкой команды в минувшем сезоне принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевых передачи. Также на его счету 18 матчей, один гол и три передачи за сборную Португалии, с которой он стал победителем чемпионата Европы в 2016 году.