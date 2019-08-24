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Ситуация на Украине 31 минута назад

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24 августа 201906:29

Надежда Савченко: украинизация России уже началась

Артем Геодакян/ТАСС

Депутат Верховной рады Украины VIII созыва Надежда Савченко, отвечая на вопросы журналистов в интервью телеканалу NewsOne, заявила, что жители России скоро смогут легко понимать украинский язык.

По мнению Савченко, это произойдет в связи с тем, что телеканалы России часто транслируют выступления украинских политиков. Как отметила Савченко, ее выступления, когда она говорит на украинском языке, сопровождаются субтитрами, а не переводятся на русский. "То есть украинский язык звучит в российских эфирах", — резюмирует Савченко и подчеркивает, что именно благодаря этому скоро жители России начнут понимать украинский язык.

Савченко сказала, что очень рада этому, так как граждане Украины и России начинают лучше понимать друг друга, начиная с языка. "Вся суть – в понимании", — цитирует слова Савченко РИА Новости.

На внеочередных парламентских выборах Надежда Савченко баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Согласно сведениям Центризбиркома, по результатам обработки 100 процентов протоколов за Савченко проголосовали восемь человек.

По данным ЦИК, в новой Раде "Слуга народа" получит 254 мандата, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины у одной партии есть необходимые 226 голосов для принятия решений, и она не буде привлекать при этом другие парламентские силы. То есть партия Зеленского сможет формировать правительство самостоятельно.

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