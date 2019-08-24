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24 августа 201907:30

"Союзу" и роботу Федору предстоит непростая стыковка с МКС

"Союзу" и роботу Федору предстоит непростая стыковка с МКС

На МКС прибудет корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом Федором. Он еще известен как Skybot. Стыковка ожидается примерно через час, прямую трансляцию можно будет увидеть на сайте Вести.ru.

Специалисты говорят, что стыковка предстоит непростая: в случае неполадок в ручном режиме космонавты помочь не смогут. Потом потребуется время, чтобы выровнять давление, проверить герметичность, и Федор переедет на станцию только через 1-2 дня. Робот пробудет на МКС две недели. Он будет помогать экипажу в работе, исследованиях, а заодно займется уборкой.

Запуск "Союза" состоялся в четверг, 22 августа, на космодроме Байконур. Корабль вывела на орбиту ракета-носитель "Союз 2.1а", напоминает телеканал "Россия 24".

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