Шайтан попутал и паспортистки ошиблись: о необычном случае мошенничества в Дагестане

Необычный случай мошенничества в Дагестане. Молодой чиновник присвоил 150 тысяч рублей, накинув себе 34 года, чтобы получать пенсию. Теперь уверяет, что путаница в датах — это "ошибка паспортного стола", а полученные им деньги — "происки шайтана".

Администрация селения Кулецма, в отношении заместителя главы которой прокуроры начали проверку. Пятничная молитва в мечети уже завершилась, время рабочее, посмотрим, есть ли кто внутри. Фигурант дела, до которого пришлось дозваниваться, несмотря на все опасения, все же явился на встречу.

Крепкий рыжеволосый парень тут же признается, что, конечно, никакой он не пенсионер, да и стаж куда скромнее заявленного в одной из трудовых книжек. А произошло все, по его словам, из-за ошибки в паспортном столе, где вместо 1989 годом рождения указали 1955. Зачем он в таком случае написал заявление в Пенсионный фонд и ежемесячно получал выплаты общей сложностью в 155 тысяч рублей, объясняет просто — шайтан попутал.

В качестве доказательства благих намерений второе лицо Кулецмы показывает новый паспорт со своим настоящим годом рождения и чеки о возмещении ущерба Пенсионному фонду.

Прокуратура в историю с технической ошибкой и последующим раскаянием, мягко говоря, не верит. Версия здесь куда более прозаичная — мошенничество.

Случай беспрецедентный — на 34 года возраст здесь завышают впервые, но схема следователям уже знакомая. Схема, в которой нарушитель действовать один, конечно, не сможет. Проверки начаты в отношении отделений миграционной службы и Пенсионного фонда. В краю, где парят орлы и на многие гектары раскинулись плантации сочной капусты, намерены выявлять тех, кто открыл новый "секрет кавказского долголетия".