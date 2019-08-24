На борьбу с лесными пожарами в Амазонии брошены военные

Президент Бразилии решил направить на борьбу с лесными пожарами в Амазонии военных. Указ, который будет действовать в течение месяца, Жаир Болсонару подписал накануне.

Ситуация критическая: огонь уничтожил уже почти два миллиона гектаров лесов, которые называют "легкими планеты". По сравнению с прошлым годом количество очагов возгорания возросло на 85 процентов, передает телеканал "Россия 24". В ответ на все обвинения со стороны общественности президент Бразилии заявляет, что у страны не хватает средств на борьбу с пожарами.