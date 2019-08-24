"Союз" не смог состыковаться с МКС

Космический корабль "Союз МС-14" на борту которого находится робот Федор, не смог состыковаться с МКС. В настоящее время выполняется маневр отхода от станции. На сайте Вести.ru ведется прямая трансляция с орбиты.

Ранее специалисты предупреждали о сложности предстоящей стыковки.