Украинские политики своими заявлениями извращают концепцию мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока. Об этом написала в субботу на своей странице в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Комментируя высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о Европе о Лиссабона до Владивостока, Захарова подчеркнула, что данная мысль — "не столько глупая, сколько чудовищная". Она напомнила, что в 1918—1919 годах Владивосток практически захватили интервенты — войска Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран.

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад". Захарова отметила, что философия европейского единства французского лидера Шарля де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества Европе через Украину подкидывают иные концепции.

Российский сенатор Алексей Пушков также прокомментировал реакцию Киева на слова президента Франции Эммануэля Макрона о единой Европе. Пушков заявил, что Украина, в отличие от России, ничего не может дать Европе. Ей в концепции единой Европы от Лиссабона до Владивостока отведена роль "плацдарма для давления на Россию".

Ранее Макрон на своей странице в Facebook по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным написал на русском языке, что Россия — это "очень глубоко европейская страна", и Франция верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока.