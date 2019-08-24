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24 августа 201913:07

Зеленский учредил новый праздник, раздал награды и поведал об "отобранных детях"

Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Wire/ТАСС

На Украине учрежден новый праздник — День памяти защитников Украины. Он будет отмечаться ежегодно 29 августа, соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Говоря о новом празднике, Зеленский отметил, что в этот день будут чествовать память защитников, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Сегодня Украина отмечает 28-ю годовщину независимости. Празднование проходит в новом формате без традиционного военного парада в Киеве. В этот день Владимир Зеленский наградил 24 иностранца за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины и развитие межгосударственного сотрудничества. Так, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени награжден почетный консул в Венгрии Шандор Рот, этот же орден, но V степени вручен президенту Всемирного конгресса украинцев в Канаде Павлу Гроду. Эту же награду, но II степени получил Олемик Томмисен, возглавлявший норвежский парламент с 2013 по 2018 годы. Несколько польских, британских и австралийских политиков и общественных деятелей награждены орденом "За заслуги", орденом княгини Ольги — депутат Европарламента Сандра Калниете и лидер молдавских украинок Валентина Морара.

Выступая на торжествах, Зеленский затронул и тему ситуации на Донбассе. Он сравнил чувства украинцев в ситуации с Крымом и Донбассом с чувствами родителей, у которых сосед отобрал двух детей. Причем первого ребенка — Крым — просто украли, выдав ему новое свидетельство о рождении и поселив в приюте, такое образное сравнение подобрал Зеленский к итогам референдума о принадлежности полуострова. А второго "ребенка" (Донбасс) "закрыли в комнате и поставили вооруженную охрану". Зеленский упомянул сердца украинцев, которые "разрываются каждый день" из-за того, что семья украинского народа осиротела, потеряв Крым и Донбасс. Однако он предрек наступление дня, когда "мы обязательно соберемся вместе".

 

 

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