Минздрав констатировал рост числа россиян с ожирением и назвал проблемные регионы

В России за последние пять лет почти в полтора раза выросло число людей, которым был поставлен диагноз "ожирение". Согласно данным Минздрава РФ, если в 2013 году в стране было зарегистрировано 1,4 миллиона пациентов с ожирением, то в 2018 году — уже более 2 миллионов.

Лидером в этом отношении в прошлом году стал Алтайский край: там на 100 тысяч жителей было выявлено 5566,9 случая ожирения. За ним следуют Курганская (2711,4 случая) и Тюменская области (2634,9), Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7), а также Оренбургская область (2319 случаев).

Наименьший уровень заболеваемости ожирением в 2018 году был зафиксирован в Приморском крае — 387,6 случая на 100 тысяч человек. Кроме того, немного людей с лишним весом оказалось в Кабардино-Балкарии (578,5 случая ожирения на 100 тысяч человек), Москве (588,2), Калининградской области (618,3) и Якутии (627), отмечает RT.

Ученые во всем мире стараются придумать "таблетку от ожирения". Так, британские специалисты создали инъекцию, которая может справиться с этой проблемой. А исследователи из Тайваньского национального университета установили, что с ожирением помогает бороться бег трусцой, а также некоторые виды танцев (например, бальные танцы) и продолжительные занятие йогой.