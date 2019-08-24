Яковенко завершил свою миссию в Британии

Посол России в Великобритании Александр Яковенко в субботу, 24 августа, завершил свою дипломатическую миссию. Он уже отбыл на родину, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение посольства.

Временным поверенным в делах российского посольства в Лондоне назначен советник-посланник Иван Володин.

Накануне Яковенко заявил, что Россия не может понять, по какой причине власти Великобритании многие месяцы скрывают информацию о происшествиях с россиянами. Так, он указал, что РФ неоднократно призывала "снять завесу секретности" с расследования обстоятельств отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочери Юлии. Однако "каких-либо вразумительных ответов от официального Лондона так и не последовало", приводит слова Яковенко РИА Новости.

Дипломат напомнил, что аналогичная ситуация сложилась и вокруг таинственной смерти в марте 2018 года в Лондоне бывшего заместителя генерального директора "Аэрофлота" Николая Глушкова. Как и в случае с инцидентом в Солсбери, британская сторона продолжает игнорировать многочисленные дипломатические запросы о ходе и результатах расследования.

Александр Яковенко работал российским послом в Лондоне с января 2011 года.