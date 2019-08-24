Новости Политика

Все видео этой рубрики
24 августа 201915:26

"Эра" начала разработку оружия на новых физических принципах

"Эра" начала разработку оружия на новых физических принципах

Разработку оружия на новых физических принципах начали специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе, передает "Россия 24".

Накануне в Минобороны России прошел круглый стол с участием первого замминистра Руслана Цаликова. Обсудили приоритетные научные направления, как то: оружие нового типа, в том числе малые космические аппараты, геоинформационные платформы, технологии искусственного интеллекта для развития вооружения, а также разработки в морской сфере.

По всем этим направлениям уже ведется работа.

Сейчас

14:54

Яковенко завершил свою миссию в Британии

14:43

Петр Мамонов попал в реанимацию

13:12

Песков рассказал о недовольстве Путина

11:51

Инцидент с "Союзом": произошли неизвестные колебания

08:38

"Союз" не смог состыковаться с МКС

08:32

В Баренцевом море произведены пуски ракет "Синева"

07:30

"Союзу" и роботу Федору предстоит непростая стыковка с МКС

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Эра" начала разработку оружия на новых физических принципах

"Эра" начала разработку оружия на новых физических принципах

22 минуты назад
"Помолитесь о здоровье Петра": Мамонов попал в реанимацию

"Помолитесь о здоровье Петра": Мамонов попал в реанимацию

48 минут назад
Песков рассказал о недовольстве Путина

Песков рассказал о недовольстве Путина

2 часа назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в 20:00"
22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Кишинева

Завтра, 25 августа

20:00

Программа "Вести в 20:00"

26 августа

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Инцидент с "Союзом": произошли неизвестные колебания

Инцидент с "Союзом": произошли неизвестные колебания

3 часа назад
День флага: в Москве и Крыму поставили рекорды

День флага: в Москве и Крыму поставили рекорды

20 минут назад
Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком

Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком

43 минуты назад
Яковенко завершил свою миссию в Британии

Яковенко завершил свою миссию в Британии

37 минут назад
G7: вместо России предложили позвать Украину

G7: вместо России предложили позвать Украину

1 час назад
Французская CMA CGM отказалась от Северного морского пути

Французская CMA CGM отказалась от Северного морского пути

3 часа назад
Судьба Кузнецова в НХЛ решится на встрече с Беттмэном

Судьба Кузнецова в НХЛ решится на встрече с Беттмэном

57 минут назад
В Баренцевом море произведены пуски ракет "Синева" с подлодок Северного флота РФ

В Баренцевом море произведены пуски ракет "Синева" с подлодок Северного флота РФ

7 часов назад
Марочко не видит разницы между Зеленским и Порошенко

Марочко не видит разницы между Зеленским и Порошенко

1 час назад
Захарова и Пушков прокомментировали "чудовищную" мысль Омеляна

Захарова и Пушков прокомментировали "чудовищную" мысль Омеляна

3 часа назад
Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

23.08.2019 15:25
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище

Александру Назарову похоронили на Троекуровском кладбище

18 минут назад
Усик отказался от поединка с Федосовым из-за политики

Усик отказался от поединка с Федосовым из-за политики

33 минуты назад
Болтон хочет помешать китайско-украинской сделке

Болтон хочет помешать китайско-украинской сделке

53 минуты назад
Минздрав констатировал рост числа россиян с ожирением и назвал проблемные регионы

Минздрав констатировал рост числа россиян с ожирением и назвал проблемные регионы

58 минут назад
Перевернувшийся бензовоз взорвался, столкнувшись со встречным фургоном. Видео

Перевернувшийся бензовоз взорвался, столкнувшись со встречным фургоном. Видео

1 час назад
Ремейк Мулан бойкотируют в Китае

Ремейк Мулан бойкотируют в Китае

1 час назад
Шойгу передал Войку боевые знамена, а Додону – рассекреченные документы

Шойгу передал Войку боевые знамена, а Додону – рассекреченные документы

1 час назад
"Один из успешных дней нации": Иран испытал новую ракету

"Один из успешных дней нации": Иран испытал новую ракету

2 часа назад
"Все, деда спасли": в Приморье бурный поток смыл авто с водителем. Видео

"Все, деда спасли": в Приморье бурный поток смыл авто с водителем. Видео

2 часа назад
Остаться в живых: как родителям пережить 1 сентября и все последующие учебные дни

Остаться в живых: как родителям пережить 1 сентября и все последующие учебные дни

3 часа назад
Квят высказался об уходе Албона в Red Bull

Квят высказался об уходе Албона в Red Bull

3 часа назад
Бассейны с подогревом и танцпол: как обустроят набережную у Северного речного вокзала

Бассейны с подогревом и танцпол: как обустроят набережную у Северного речного вокзала

3 часа назад
Житель Перми повздорил с попутчиками и атаковал пассажирский автобус. Видео

Житель Перми повздорил с попутчиками и атаковал пассажирский автобус. Видео

3 часа назад
Ребенок провалился в дождевую канализацию на Ямале. Видео

Ребенок провалился в дождевую канализацию на Ямале. Видео

4 часа назад
Наручный биосенсор предскажет вспышку агрессии у больных аутизмом

Наручный биосенсор предскажет вспышку агрессии у больных аутизмом

4 часа назад
На АК "Победа" возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс

На АК "Победа" возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс

4 часа назад
Ковалев заработает пять миллионов долларов за бой с Ярдом

Ковалев заработает пять миллионов долларов за бой с Ярдом

4 часа назад
Затопленные дома в Иркутской области отремонтируют в два этапа

Затопленные дома в Иркутской области отремонтируют в два этапа

5 часов назад
Ученые поняли, почему бесполезно испытывать на мышах антидепрессанты

Ученые поняли, почему бесполезно испытывать на мышах антидепрессанты

5 часов назад
Жизнь на некоторых экзопланетах может быть гораздо разнообразнее, чем на Земле

Жизнь на некоторых экзопланетах может быть гораздо разнообразнее, чем на Земле

6 часов назад
Vivo iQOO Pro: мощный игрофон с 5G

Vivo iQOO Pro: мощный игрофон с 5G

6 часов назад
Шайтан попутал и паспортистки ошиблись: о необычном случае мошенничества в Дагестане

Шайтан попутал и паспортистки ошиблись: о необычном случае мошенничества в Дагестане

7 часов назад
Надежда Савченко: украинизация России уже началась

Надежда Савченко: украинизация России уже началась

9 часов назад
Эксперт: США могут шантажировать Европу войной с Россией на ее территории

Эксперт: США могут шантажировать Европу войной с Россией на ее территории

9 часов назад
Снаряды, выпущенные Северной Кореей, достигли высоты в 97 км и пролетели 380 км

Снаряды, выпущенные Северной Кореей, достигли высоты в 97 км и пролетели 380 км

10 часов назад
США планируют открытие генерального консульства в Гренландии

США планируют открытие генерального консульства в Гренландии

11 часов назад
Зафиксирован первый случай смерти от загадочной "болезни вейперов"

Зафиксирован первый случай смерти от загадочной "болезни вейперов"

14 часов назад
Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

23.08.2019 13:55
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

20.08.2019 12:40

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку