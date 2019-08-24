Крымские татары отказали Зеленскому

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в субботу призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить спекуляции на крымско-татарском вопросе. Умеров назвал инициативу Зеленского и его партии "Слуга народа" о создании "крымско-татарской автономии" в Крыму вмешательством во внутренние дела РФ.

"Крымским татарам не нужны никакие призрачные автономии, которые сулит президент чужого государства. Крымские татары живут у себя дома в России и обеспечены всем необходимым для развития", — заявил РИА Новости Умеров.

Президент Украины в субботу подчеркнул, что уверен в возврате Крыма.

В марте 2014 года за возвращение в состав России высказались более 95 процентов жителей Крыма и Севастополя.