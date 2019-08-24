Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей

На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.

В мероприятии принимают участие звезды шоу-бизнеса (до шести вечера должны выступить оркестр "Спасская башня", группы "Сурганова и оркестр" и "Голубые береты", а также Валерия, Тимати, Григорий Лепс), спортсмены, Герои России и ССР, ученые и общественники.

Концерт проводится по инициативе московской региональной организации общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

Ранее на сайте мэрии сообщалось, что на концерт пришли, согласно данным по счетчику на металлодетекторах, около 70 тысяч человек.

Впервые триколор подняли на военном корабле "Орел", спущенном на воду в 1669 году в районе деревни Дединово Московской области.