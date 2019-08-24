Древние укры, гномики и Мумий Тролль: Омеляна подняли на смех из-за слов о Владивостоке

Пользователи Сети высмеяли слова украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна о Владивостоке и украинском флаге, который рано или поздно будет поднят над этим городом.

Ранее Омелян прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о Европе "от Лиссабона до Владивостока". Его высказывание стало поводом для шуток в твиттере.

Пользователи вспомнили псевдонаучные легенды о "древних украх", которые открыли путь к Охотскому морю и основали Владивосток. Их планы нарушил "страшный Мумий Тролль" (намек на музыкальный коллектив родом из Владивостока) и снял украинский флаг, шутили одни. Другие с видом знатоков якобы вспоминали, что Владивосток был украинским именно тогда, когда древние укры выкопали Черное море и отсыпали остров Сахалин.

Владивостокцы напрягли память, "вспомнили" события 100-летней давности и "на всякий случай сидим боимся".

Большинство предположили, что украинский министр живет в собственной реальности в компании зеленых человечков, гномиков и других персонажей, которые подсказывают ему такие мысли. И предложили министру новый лозунг: "Украина от Брайтона до Торонто".

Некоторые интересовались, не из репертуара ли "95-го квартала" эта несмешная шутка и не участвует ли министр в конкурсе неадекватных высказываний.

Омелян известен скандальными заявлениями. Ранее он предлагал "вернуть Кубань и Москву", а также въехать в Москву на танке. После это в Сети большинство пользователей посоветовали политику поехать по другому маршруту — в психиатрическую больницу.