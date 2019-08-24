Зеленский хотел бы сделать Маска министром

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что у него есть два кандидата на должность премьера, но фамилии не озвучил. Решение должно быть принято на этой неделе, а выбор сложен.

Перед новым премьером ставится глобальная задача – решить проблемы в экономике. Человек должен прийти с моделью, людьми, со сроками реформ. Более всего на должность министра инфраструктуры подходит Илон Маск. Все бы хотели видеть его на этом посту, заметил Зеленский. Останется ли в новом кабмине Арсен Аваков – неизвестно, передает РИА Новости.

Ранее в местных СМИ высказывались предположения, что это могут быть топ-менеджеры "Нафтогаза" Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.