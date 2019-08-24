Упавший и сгоревший Ми-2 мог быть самодельным

В Каневском районе (Краснодарский край) потерпел крушение самодельный самолет на базе Ми-2. Воздушное судно опрыскивало сельхозугодья племзавода "Воля", передает "Интерфакс".

63-летний пилот погиб. На земле разрушений нет, загоревшийся самолет упал на поле, сообщает ТАСС.

На месте ЧП работают следователи.