Дубль Салаха принес победу "Ливерпулю" в матче с "Арсеналом"

В матче третьего тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал". Встреча проходила на поле стадиона "Энфилд" и завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Юргена Клоппа.

У победителей встречи дубль оформил египтянин Мохамед Салах (49-я и 59-я минуты), а также отличился камерунец Жоэль Матип (41), у гостей же единственный мяч забил уругваец Лукас Торрейра (85).

"Ливерпуль" одержал третью победу кряду и с девятью очками лидирует в турнирной таблице, а "Арсенал", потерпевший первое поражение в сезоне, расположился строчкой ниже, имея в активе на три очка меньше.

В следующем туре чемпионата Англии "красные" 31 августа на выезде сыграют с "Бернли", а подопечные Унаи Эмери на следующий день примут "Тоттенхэм".