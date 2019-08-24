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24 августа 201923:55

Пострадавшую в Турции девочку могут перевезти в Россию через несколько дней

Пострадавшую в Турции девочку могут перевезти в Россию через несколько дней

Пострадавшую в Турции российскую девочку могут перевезти в Петербург в течение нескольких дней. Российские медики вместе с турецкими коллегами внимательно следят за состоянием ребенка.

12-летняя Алиса чуть не утонула в бассейне на курорте в Бодруме, после того как ее руку затянуло в фильтрационный насос.

"Компьютерная томография подтвердила серьезную тяжесть состояния, — говорит Владимир Копылов, главный детский анестезиолог-реаниматор комитета по здравоохранению Петербурга. – В то же время неплохая переносимость транспортировки подтверждает, что в течение нескольких последующих дней, при возникновении медицинских показаний, девочку перевезут в Россию".

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