Пострадавшую в Турции девочку могут перевезти в Россию через несколько дней

Пострадавшую в Турции российскую девочку могут перевезти в Петербург в течение нескольких дней. Российские медики вместе с турецкими коллегами внимательно следят за состоянием ребенка.

12-летняя Алиса чуть не утонула в бассейне на курорте в Бодруме, после того как ее руку затянуло в фильтрационный насос.

"Компьютерная томография подтвердила серьезную тяжесть состояния, — говорит Владимир Копылов, главный детский анестезиолог-реаниматор комитета по здравоохранению Петербурга. – В то же время неплохая переносимость транспортировки подтверждает, что в течение нескольких последующих дней, при возникновении медицинских показаний, девочку перевезут в Россию".