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24 августа 201923:35

"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Хераклесом" в чемпионате Голландии

twitter.com/MijnVitesse

В матче четвертого тура голландской эредивизии "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле стадиона "Полман" в Алмело сыграл вничью с местным "Хераклесом".

Встреча завершилась со счетом 1:1. У гостей мяч забил Брайан Линссен (66-я минута), а у хозяев поля единожды отличился Сирил Дессерт (80).

"Витесс" с восемью очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Хераклес" расположился на 14-й строчке, имея в активе два очка. В следующем туре подопечные Слуцкого 1 сентября примут "АЗ Алкмар", а команда Франка Вормута днем ранее сыграет с "Гронингеном".

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