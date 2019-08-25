Новости Спорт

Все видео этой рубрики
25 августа 201908:09

Сергей Ковалев посвятил победу Максиму Дадашеву

instagram.com

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, отправив в нокаут британца Энтони Ярда. Сергей посвятил свою победу коллеге Максиму Дадашеву, трагически погибшему в июле.

Поединок между Ковалевым и Ярдом завершился в 11 раунде. Россиянин отправил британца в нокаут. "Эту победу посвящаю Максиму Дадашеву. Пусть земля будет ему пухом", — сказал Ковалев сразу после боя с Ярдом,

"Я не ожидал легкого боя, я примерно так и представлял, что бой будет затяжной, если честно я даже немного удивлён, что я его ударил, изначально рассчитывал на 12 раундов", — заявил Сергей Ковалев, для которого эта победа стала 34 в 38 боях.

36-летний Ковалев заявил, что планирует провести на ринге еще четыре боя. "Мне уже 36 лет, отдыхать некогда, впереди грандиозные планы. Сегодня прошёл один из пяти боев, которые я запланировал за свою оставшуюся карьеру, осталось ещё четыре", — приводит слова российского боксера РИА Новости.

Сейчас

05:33

В Абхазии пройдут выборы президента

22:35

Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда

21:10

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

20:38

Крушение Ми-2: пилот был опытным, вылет – санкционированным

20:26

Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

19:11

Упавший и сгоревший Ми-2 мог быть самодельным

18:52

На Кубани разбился Ми-2

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России к формату "Большой восьмерки"

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России к формату "Большой восьмерки"

5 часов назад
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку

Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку

8 часов назад
Число пожаров в Бразилии постоянно увеличивается

Число пожаров в Бразилии постоянно увеличивается

6 часов назад
В Абхазии пройдут выборы президента

В Абхазии пройдут выборы президента

2 часа назад
КНДР заявила об успешном испытании новой пусковой установки

КНДР заявила об успешном испытании новой пусковой установки

4 часа назад
В России создадут новый самолет на замену Ан-2

В России создадут новый самолет на замену Ан-2

3 часа назад
"Благодарность" за спасение: ситуация с корейскими шхунами в Приморье

"Благодарность" за спасение: ситуация с корейскими шхунами в Приморье

1 час назад
В Греции из-за лесных пожаров эвакуируют туристов

В Греции из-за лесных пожаров эвакуируют туристов

7 часов назад
Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда

Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда

9 часов назад
День флага: по Москве разлилось людское море

День флага: по Москве разлилось людское море

11 часов назад
Рогозин скорректировал дату повторной стыковки "Союза" с МКС

Рогозин скорректировал дату повторной стыковки "Союза" с МКС

12 часов назад
В Тюменской области на федеральной трассе убрали левые повороты

В Тюменской области на федеральной трассе убрали левые повороты

2 часа назад
Пострадавшую в Турции девочку могут перевезти в Россию через несколько дней

Пострадавшую в Турции девочку могут перевезти в Россию через несколько дней

8 часов назад
Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

23.08.2019 15:25
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
В Пятигорске обсуждают лидерский потенциал молодежи Северного Кавказа

В Пятигорске обсуждают лидерский потенциал молодежи Северного Кавказа

1 час назад
Олег Меньшиков попал в реанимацию

Олег Меньшиков попал в реанимацию

6 часов назад
В Краснодарском крае осенью откроется бальнеологический курорт "Термы"

В Краснодарском крае осенью откроется бальнеологический курорт "Термы"

8 часов назад
Американскую астронавтку подозревают в совершении преступления на МКС

Американскую астронавтку подозревают в совершении преступления на МКС

9 часов назад
Трамп заявил, что без Китая "будет намного лучше"

Трамп заявил, что без Китая "будет намного лучше"

9 часов назад
Праздничная речь: Зеленский рассказал украинцам о "Макдоналдсе" и Армагеддоне

Праздничная речь: Зеленский рассказал украинцам о "Макдоналдсе" и Армагеддоне

10 часов назад
В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

10 часов назад
"Просто чушь какая-то": Путин приказал разобраться с проблемами шахтеров

"Просто чушь какая-то": Путин приказал разобраться с проблемами шахтеров

11 часов назад
"Новая волна": парад российских звезд на фоне невероятных декораций

"Новая волна": парад российских звезд на фоне невероятных декораций

11 часов назад
Крушение Ми-2: пилот был опытным, вылет – санкционированным

Крушение Ми-2: пилот был опытным, вылет – санкционированным

11 часов назад
"Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью и обошли "Зенит" в турнирной таблице

"Краснодар" и "Локомотив" сыграли вничью и обошли "Зенит" в турнирной таблице

11 часов назад
Российские волейболисты одержали третью победу кряду на юниорском чемпионате мира

Российские волейболисты одержали третью победу кряду на юниорском чемпионате мира

11 часов назад
Песков назвал отставку Яковенко обычной ротацией

Песков назвал отставку Яковенко обычной ротацией

12 часов назад
Пойманный агент СБУ сдал иностранцев, готовящих заключенных для диверсий

Пойманный агент СБУ сдал иностранцев, готовящих заключенных для диверсий

14 часов назад
Ремейк Мулан бойкотируют в Китае

Ремейк Мулан бойкотируют в Китае

18 часов назад
Остаться в живых: как родителям пережить 1 сентября и все последующие учебные дни

Остаться в живых: как родителям пережить 1 сентября и все последующие учебные дни

19 часов назад
Бассейны с подогревом и танцпол: как обустроят набережную у Северного речного вокзала

Бассейны с подогревом и танцпол: как обустроят набережную у Северного речного вокзала

20 часов назад
Затопленные дома в Иркутской области отремонтируют в два этапа

Затопленные дома в Иркутской области отремонтируют в два этапа

21 час назад
Ученые поняли, почему бесполезно испытывать на мышах антидепрессанты

Ученые поняли, почему бесполезно испытывать на мышах антидепрессанты

22 часа назад
Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

23.08.2019 13:55
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

20.08.2019 12:40

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку