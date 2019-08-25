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25 августа 201909:53

Дональд Трамп: Россию "наверняка пригласят" на следующий саммит G7

EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин наверняка будет приглашен на следующую встречу "большой семерки", которая с возвращением России примет формат G8.

Трамп также подтвердил, что лидеры G7 в Бирицце обсуждали возвращение РФ в клуб, передает РИА Новости.

Ранее Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, который пройдет в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании.

G7 (группа семи) — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России клуб работал в формате G8. В результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией участники в период пребывания у власти президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

 

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