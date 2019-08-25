Рогозин уточнил детали манипуляций с "Союзами"

Экипаж корабля "Союз МС-13" провел тренировку по перестыковке корабля с модуля "Звезда" на модуль МИМ2. Как сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Twitter, тренировка прошла без замечаний; экипаж готов к выполнению операции по перестыковке.

Он сообщил также, что в понедельник, 26 августа, экипаж "Союза МС-13": командир корабля Александр Скворцов, бортинженеры Лука Пармитано и Эндрю Морган — должны надеть полетные скафандры и сесть в корабль. Его люки закроют в 3:30 московского времени, в 6:34 должна произойти расстыковка корабля и модуля "Звезда", а в 7:00 "Союз МС-13" должен состыковаться с модулем МИМ2 в ручном режиме.

Параллельно, продолжил Рогозин, в понедельник в 8:30 планируется маневр корабля "Союз МС-14" перед стыковкой. Сама стыковка пройдет во вторник, 27 августа в 6:12 московского времени.

Накануне транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-14" не смог пристыковаться к МКС, возможно, из-за проблем с радиооборудованием во время автоматической стыковки при помощи системы "Курс". Теперь космонавтам придется заменить часть оборудования на самой станции, оборудование на корабле полностью исправно. На его борту находится человекоподобный робот FEDOR.