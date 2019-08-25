Пушков отреагировал на заявления о G7, России и Украине

Сенатор Алексей Пушков назвал идею польского политика и председателя Евромовета Дональда Туска пригласить на следующий саммит G7 Украину "звучащей абсурдно". На своей странице в Twitter Пушков написал, что тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня. На фоне этих новостей предложение Туска уже звучит абсурдно, к тому же полномочия Туска истекают в конце 2019 года. Возможно, еще и поэтому его идею оставили без внимания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7. При этом американский лидер подчеркнул, что это было бы выгодным и позитивным шагом. Ранее он сообщил, что президент России Владимир Путин "вполне вероятно" будет приглашен на следующую встречу "большой семерки".