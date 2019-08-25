Китайские Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций украинской "Мотор Сич"

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили 50 процентов акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич". Как сообщил директор по связям с общественностью завода Анатолий Малыш в интервью "Общественному ТВ", теперь сделку должен одобрить Антимонопольный комитет Украины. Когда комитет примет решение — неизвестно, пишет ТАСС.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планировал прилететь в Киев и помешать продаже акций "Мотор Сич" китайцам. Встреча с украинскими властями была намечена на следующей неделе.

Как сообщила газета Wall Streat Journal, Skyrizon Aircraft уже строит завод в Чунцине на юго-западе КНР под мощности "Мотор Сич"