Температура в Москве превысила норму

В последний августовский weekend воздух в столичном регионе прогрелся до температур выше климатической нормы на два-три градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что комфортной погоде способствовали отсутствие ветра и мягкое солнце, которому не мешала легкая облачность.

После обеда в субботу воздух в Москве прогрелся почти на 23 градуса. В воскресенье — почти до 20, цитирует Вильфанда ТАСС.

Теплая погода сохранится и в понедельник, однако уже с вечера вторника ночные и дневные температуры понизятся на пять-семь градусов. Во второй половине предстоящей недели возможны и заморозки, преимущественно по востоку Московской области. К среде усилится ветер, могут пройти кратковременные дожди, в регион начнут проникать холодные массы воздуха с северных территорий. Ночью температура может опуститься до плюс 6—8 градусов, а днем не прогреется выше 16—18. Такой характер погоды сохранится до первых чисел сентября.

Ранее синоптики прогнозировали теплую сухую солнечную погоду в центральных областях России. По предварительным данным, августовское тепло должно было плавно перетечь в "бабье лето".