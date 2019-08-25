Проблемы здравоохранения: президентские поручения и жесткие сроки

России не хватает 25 тысяч врачей и еще 130 тысяч средних медицинских работников. Отремонтировать нужно восемь тысяч поликлиник и районных больниц, купить — 20 тысяч рентгеновских установок, эндоскопов и другого оборудования.

Большое совещание по вопросам медицинских учреждений, в которые россияне обращаются чаще всего, провел Владимир Путин. На решение проблем государство готово тратить огромные деньги. Бюджет нацпроекта "Здравоохранение" — порядка полутора триллионов рублей. Только в прошлом году по всей стране открылись порядка четырех десятков крупных медцентров — перинатальных, онкологических, реабилитационных и так далее. И это, не считая клиник и специализированных больниц. Сейчас настала очередь первичного звена. Как вылечить медицину?

140 километров от Москвы. Город Костерево Владимирской области. С местными жителями встречаемся у единственной в городе больницы. В прошлом — полноценный стационар — с неврологией, кардиологией и двумя детскими отделениями. После слияния с районной больницей врачей практически не осталось.

Посмотрим, к каким врачам можно попасть в поликлинике города Костерево. Ежедневно принимают терапевт, лор и хирург. Офтальмолог — раз в неделю, эндокринолог — дважды в месяц и всего два часа. Остальные специалисты — в отпуске.

В детском отделении тесно. Изнурительная живая очередь. Из врачей — ни одного узкого специалиста. Только два немолодых педиатра. Многое — только за деньги, даже то, что гарантированно должно быть бесплатно.

С пациентов требуют все: эуфиллин для физиотерапии, шприцы для инъекций, даже наборы одноразовых гинекологических инструментов. Наличие физраствора идем проверять вместе. За время съемки пузырьки оперативно нашлись.

Фельдшерский пункт, где раньше дежурили скорые, закрыт. По федеральным нормативам на 10 тысяч населения — один экипаж скорой помощи. В Костерево население — 8 тысяч, но даже двух экипажей катастрофически не хватает.

Нацпроект "Здравоохранение" — это 1 триллион 367 миллиардов рублей. 237 миллиардов из них государство выделяет на первичное звено — поликлиники, ФАПы, станции скорой помощи. Но до конкретного человека в регионах они почему-то не доходят.

"Люди по-прежнему сегодня не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена. Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. Медицинские работники недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой", — заявил Владимир Путин.

Именно так случилось в Нижнем Тагиле. Из городских больниц массово увольняются хирурги. Чтобы кормить семью, они вынуждены жить на работе. Берут три ставки и по десять дежурств.

"Старые кадры уходят, молодые не приходят, потому что никто не хочет нести такой груз ответственности", — сказал Юрий Изотеев, заведующий первым хирургическим отделением ГБУЗ ГБ №1 Нижнего Тагила.

Написавших заявление по одному вызвали к начальству. Но, кажется, их так и не услышали.

Формально регионы выполняют майский указ по уровню заработной платы. Но намеренно занижают долю оклада, чтобы врачи работали больше.

"Мы жестко фиксируем структуру заработной платы , чтобы это не было отдано на откуп руководителям учреждений. И они, экономя фонд оплаты труда, перераспределяли его не в пользу тех, кто реально работает и кто сегодня имеет и высокий уровень совместительства, сверхурочные работы. К сожалению, проверки, которые в последнее время проводил Роструд, свидетельствуют о том, что в ряде регионов есть факты неоплаты сверхурочных. Это недопустимая ситуация, которая тоже приводит к снижению заработной платы", — заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"Большинство регионов имеет оклад от 40 до 50%. Но не все. Четыре региона до сих пор — менее 30%. И всего десять регионов имеют рекомендуемо 55%. Поэтому мы обратились к президенту, который своим указом может поручить губернаторам, которые контролируют свои территории, определить структуру не ниже 55% оклада, — это первое. Второй момент — определить нижний уровень заработной платы для медицинских работников первичного звена, чтобы участковые врачи и специалисты первичного звена не получали ниже 170%", — отметила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

На ситуации с зарплатами президент останавливается отдельно. "Нужно проанализировать всю систему уровня и качества организации заработной платы в первичном звене здравоохранения. Мы в целом по стране вроде как добились целевых показателей 200% по экономике региона. Но это далеко не везде так. В малых городах, населенных пунктах, на селе близко нет ничего подобного", — подчеркнул Владимир Путин.

Анастасия Колпакова — фельдшер. Сейчас замещает врача общей практики в селе Дунилово. Раньше в двухэтажном здании располагалась больница. Сегодня фундамент рушится — необходим ремонт. В рамках нацпроекта реконструкции или замене подлежит каждое десятое медучреждение страны. Но главное — кадры.

"На моем курсе 30 с небольшим человек учились, из них трое, насколько я знаю, работают по профессии. Мои однокурсники работают продавцами", — сказала Колпакова.

Острый кадровый голод сегодня заставляет вспомнить в том числе и советский опыт.

"Почему студенты, которые учатся за государственный счет, после окончания института не идут в первичное звено? Мало кому хочется, вероятно, работать на селе, в поликлинике. Единственная форма решения проблемы — это распределение. В этом ничего страшного нет. Очень многие проходили эту форму, в том числе я. Это работа в первичном звене, это огромная школа", — считает президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Масштабный ремонт, замена оборудования, достойные условия труда — где-то медицинская помощь уже стала качественнее и ближе. К сахалинцам, которые не могли обследоваться годами, врачи теперь приезжают сами. Детская поликлиника Красноярского микрорайона "Солнечный" станет пилотным проектом. После ремонта появятся два отделения и отдельный вход — для больных и здоровых детей.

Но во многих регионах деньги выделены, а видимых результатов нет.

"Основные мероприятия — это прежде всего высокоспециализированная помощь. Она стоит дороже, все понятно. Но у нас в сфере специализированной помощи обращений в прошлом году было 746,8 миллиона человек посещений. За тот же период обращений в первичное звено — миллиард 200 миллионов человек. Это почти в 2 раза больше. Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема. Что-то тут, видимо, до конца эффективно не работает", — заявил Владимир Путин.

Еще одна проблемная тема — закупка лекарств. Импортный "Фризиум", регистрировать в России который не хочет сам производитель, необходим детям, больным эпилепсией. Мам, заказавших препарат из-за рубежа, задерживают прямо на почте. Правительство решило купить "Фризиум" централизованно.

"Примерно 10 тысяч упаковок — это расчет на 3 тысячи детей — мы централизованно завезем. Если с производителем не договоримся по регистрации, организуем системный ввоз так, чтобы у нас таких проблем не было", — заверила Вероника Скворцова.

По итогам совещания — перечень поручений и жесткие сроки. "Прошу Правительство к 1 октября текущего года подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране. А также инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах Российской Федерации. Эти программы должны быть готовы и должны быть защищены не позднее 1 июля следующего года", — подчеркнул Владимир Путин.

Приступить к этой работе глава государства поручил незамедлительно.