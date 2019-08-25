Меньшиков чувствует себя нормально

Самочувствие народного артиста России Олега Меньшикова, являющегося руководителем Ермоловского театра, уже нормальное, состояние его здоровья улучшается.

Врачи скоро выпишут артиста из больницы, вероятно, уже в среду или четверг он сможет приступить к работе.

Ранее сообщалось что Меньшиков в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из столичных клиник, где его сразу увезли в реанимацию, передает РИА Новости.