Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус в воскресенье сообщил об уменьшении доли российского дизельного топлива на украинском рынке. Как написал Герус в Facebook, дизель из России занимает 20 процентов этого вида топлива в стране против 45 процентов ранее.

Несколько крупнейших украинских импортеров прекратили покупать дизель в России после введения с 1 августа спецпошлин на ряд российских товаров.

"Зато увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений", — отметил Герус.

Герус назвал решение правительства Украины "продуманным, правильным, своевременным", так как нет дефицита и цены на дизтопливо снизились.