Белый дом не исключил, что Трамп и Зариф могут встретиться

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, прибывшим в воскресенье, 25 августа, во французский Биарриц, где проходит саммит G7.

Как заявил на полях саммита министр финансов США Стивен Мнучин, Трамп не исключил возможности такой встречи. "Если Иран хочет сесть за стол переговоров, США не будут выставлять предварительных условий для их проведения", — приводит слова Мнучина ТАСС.

Между тем после прибытия Зарифа в Биарриц иранские дипломатические источники сообщили, что Тегеран запросил разрешение на экспорт нефти в объеме не менее 700 тысяч баррелей в сутки в качестве жеста доброй воли Запада. Если же переговоры с европейскими представителями будут продвигаться успешно, Иран, по словам источников, будет пытаться нарастить объем экспортируемой нефти.

Ранее сообщалось, что сам Зариф встречаться с Трампом не собирается.