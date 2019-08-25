Киселев обратился к гостям KJP

Председатель оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев пригласил участников мероприятия на следующий, 18-й фестиваль. Он пройдет в последние выходные августа 2020 года.

Присутствующих он назвал "ветеранами джазового Коктебеля" и заверил, что следующий Koktebel Jazz Party обязательно состоится.

"Все будем ждать, готовиться. И я буду мечтать увидеть ваши такие вдохновленные, возвышенные лица", — цитирует слова Киселева РИА Новости.

Первый фестиваль Koktebel Jazz Party состоялся в 2003 году. Дмитрий Киселев стал инициатором проведения этого форума. В разные годы на нем побывали мировые звезды джаза, а в 2017 в Коктебель приехал президент России Владимир Путин.