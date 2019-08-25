Меркель и Песков сделали заявления по России и G7

Для возвращения к формату "Большой восьмерки" нужно продвижение в реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Другие участники саммита в Биаррице согласились с ее предложением. Москва же рассчитывает на проявления здравого смысла. С подавляющим большинством стран, входящих в G7, у России позитивные отношения, с Германией и Японией — традиционно тесные. В остальном остается надеется на изменение ситуации, кроме того, для координации в макроэкономике и макрополитике необходимо присутствие Индии и Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Меркель сообщила, что Франция и Германия работают над организацией встречи "нормандской четверки" в Париже, чтобы организовать саммит с участием украинского и российского лидеров в ближайшее время, передает ТАСС. Комментируя это заявление, Песков проработку саммита подтвердил.

"Большая семерка" – экономическое объединение развитых стран, к которому после 1997 года присоединилась и Россия. Однако после украинского кризиса и последовавшего конфликта России с Америкой и Европой "восьмерка" снова стала "семеркой".