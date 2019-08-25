Live

Новости Политика

Все видео этой рубрики
25 августа 201920:37 (обновлено в 20:41)

Меркель и Песков сделали заявления по России и G7

EPA

Для возвращения к формату "Большой восьмерки" нужно продвижение в реализации Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Другие участники саммита в Биаррице согласились с ее предложением. Москва же рассчитывает на проявления здравого смысла. С подавляющим большинством стран, входящих в G7, у России позитивные отношения, с Германией и Японией — традиционно тесные. В остальном остается надеется на изменение ситуации, кроме того, для координации в макроэкономике и макрополитике необходимо присутствие Индии и Китая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Меркель сообщила, что Франция и Германия работают над организацией встречи "нормандской четверки" в Париже, чтобы организовать саммит с участием украинского и российского лидеров в ближайшее время, передает ТАСС. Комментируя это заявление, Песков проработку саммита подтвердил.

"Большая семерка" – экономическое объединение развитых стран, к которому после 1997 года присоединилась и Россия. Однако после украинского кризиса и последовавшего конфликта России с Америкой и Европой "восьмерка" снова стала "семеркой".

Сейчас

20:33

Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

20:18

Меркель и Песков сделали заявления по России и G7

19:29

В Британии уничтожили одну из известнейших работ Бэнкси

19:03

Убийца, осужденный на 17 лет, сбежал из колонии

17:08

Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

16:36

Саммит "семерки": иранская делегация прибыла в Биарриц

15:27

Театр Ермоловой опроверг госпитализацию Меньшикова

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Меркель и Песков сделали заявления по России и G7

Меркель и Песков сделали заявления по России и G7

10 минут назад
Россия может ответить на действия США модернизацией своего оружия

Россия может ответить на действия США модернизацией своего оружия

43 минуты назад
Уволен росгвардеец, отказавшийся спасать человека из-за обеда

Уволен росгвардеец, отказавшийся спасать человека из-за обеда

28 минут назад
Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива

Киев сообщил о резком снижении поставок российского дизтоплива

2 часа назад
В Британии уничтожили одну из известнейших работ Бэнкси

В Британии уничтожили одну из известнейших работ Бэнкси

1 час назад
Убийца, осужденный на 17 лет, сбежал из колонии

Убийца, осужденный на 17 лет, сбежал из колонии

1 час назад
Повышение пошлин: США не ждут от Китая ответных мер

Повышение пошлин: США не ждут от Китая ответных мер

2 часа назад
Появилось видео взрыва на ТЭЦ в Иркутской области

Появилось видео взрыва на ТЭЦ в Иркутской области

3 часа назад
Ассоциация коллекторов прокомментировала обстрел должника с ребенком

Ассоциация коллекторов прокомментировала обстрел должника с ребенком

3 часа назад
В Москве 42-летний режиссер "Закона каменных джунглей" врезался в грузовик и погиб

В Москве 42-летний режиссер "Закона каменных джунглей" врезался в грузовик и погиб

6 часов назад
Рогозин уточнил детали манипуляций с "Союзами"

Рогозин уточнил детали манипуляций с "Союзами"

5 часов назад
Врачи отказались принять пациентку с отеком легких, потому что смена заканчивалась

Врачи отказались принять пациентку с отеком легких, потому что смена заканчивалась

6 часов назад
Глава офиса Зеленского провел День независимости в Сен-Тропе

Глава офиса Зеленского провел День независимости в Сен-Тропе

1 час назад
Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

23.08.2019 15:25
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
Признаны состоявшимися: завершились выборы президента Абхазии

Признаны состоявшимися: завершились выборы президента Абхазии

7 минут назад
Воронина и Латыпов выиграли два серебра чемпионата мира по летнему биатлону

Воронина и Латыпов выиграли два серебра чемпионата мира по летнему биатлону

49 минут назад
Головин помог "Монако" набрать первое очко в Лиге 1

Головин помог "Монако" набрать первое очко в Лиге 1

1 час назад
Выстрел в голову: берлинские следователи подозревают россиянина в заказном убийстве

Выстрел в голову: берлинские следователи подозревают россиянина в заказном убийстве

1 час назад
ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в матче 7 тура РПЛ

ЦСКА крупно обыграл "Ахмат" в матче 7 тура РПЛ

1 час назад
В Донецке появился распечатанный на 3D-принтере Пушкин

В Донецке появился распечатанный на 3D-принтере Пушкин

1 час назад
Состояние Мамонова: говорить о выписке рано

Состояние Мамонова: говорить о выписке рано

2 часа назад
Харьковский мост не выдержал перегруза

Харьковский мост не выдержал перегруза

2 часа назад
Меньшиков чувствует себя нормально

Меньшиков чувствует себя нормально

2 часа назад
Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку

Патриарх Кирилл объяснил, как правильно подставлять другую щеку

3 часа назад
Вашингтон и Токио достигли принципиальных договоренностей

Вашингтон и Токио достигли принципиальных договоренностей

3 часа назад
Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

Российские хоккеисты выиграли домашний этап турнира четырех наций

3 часа назад
Порье: в бое против Нурмагомедова покажу миру, насколько я хорош

Порье: в бое против Нурмагомедова покажу миру, насколько я хорош

3 часа назад
Температура в Москве превысила норму

Температура в Москве превысила норму

4 часа назад
Китайские Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций украинской "Мотор Сич"

Китайские Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций украинской "Мотор Сич"

4 часа назад
Ливан пожалуется на Израиль в СБ ООН

Ливан пожалуется на Израиль в СБ ООН

4 часа назад
В Самарской области с тонущей парусной лодки спасли четырех человек. Видео

В Самарской области с тонущей парусной лодки спасли четырех человек. Видео

4 часа назад
Пушков отреагировал на заявления о G7, России и Украине

Пушков отреагировал на заявления о G7, России и Украине

4 часа назад
Зеленский приписал казакам взятие Дюнкерка

Зеленский приписал казакам взятие Дюнкерка

5 часов назад
Сергей Харитонов готов к бою с Федором Емельяненко

Сергей Харитонов готов к бою с Федором Емельяненко

5 часов назад
Макрон заявил, что мандатов "семерки" ему не давали, так как их нет

Макрон заявил, что мандатов "семерки" ему не давали, так как их нет

5 часов назад
В Китае начнут массово продавать клонированных котиков

В Китае начнут массово продавать клонированных котиков

5 часов назад
Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных

Джонсон о Brexit: без соглашения не будет отступных

5 часов назад
Во Франции устроили парад краденых портретов президента

Во Франции устроили парад краденых портретов президента

6 часов назад
Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира

Гребцы Дьяченко и Постригай стали чемпионами мира

6 часов назад
Протесты в Гонконге: полиция впервые применила водяные пушки

Протесты в Гонконге: полиция впервые применила водяные пушки

6 часов назад
Авто влетело в остановку, сбив мужчину и чудом не задев женщину-инвалида. Видео

Авто влетело в остановку, сбив мужчину и чудом не задев женщину-инвалида. Видео

7 часов назад
Необычные звуки и шок: стюардесса А321 — о произошедшем на борту

Необычные звуки и шок: стюардесса А321 — о произошедшем на борту

7 часов назад
В Кривом Роге сгорел храм Бориса и Глеба

В Кривом Роге сгорел храм Бориса и Глеба

7 часов назад
Женщина, которую не пустили в самолет "Победы", предложила просмотреть записи с камер

Женщина, которую не пустили в самолет "Победы", предложила просмотреть записи с камер

7 часов назад
Ученые обнаружили феномен "воскресной тревожности"

Ученые обнаружили феномен "воскресной тревожности"

9 часов назад
Тренд на снижение: названа пятерка стран, где россияне чаще всего покупали жилье

Тренд на снижение: названа пятерка стран, где россияне чаще всего покупали жилье

10 часов назад
Обнародована экспертиза записи о "бичевне" на встрече с Путиным

Обнародована экспертиза записи о "бичевне" на встрече с Путиным

11 часов назад
Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

Дороже "Майбаха": официально названа цена российского Aurus Senat S600!

23.08.2019 13:55
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

20.08.2019 12:40

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку