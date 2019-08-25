Комличенко четырьмя голами принес победу "Младе Болеслав"

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко принес победу своему клубу в матче седьмого тура чемпионата Чехии по футболу. Россиянин забил четыре гола в ворота "Динамо Ческе-Будеевице", и "Млада" выиграла встречу со счетом 4:2.

Примечательно, что к 42 минуте матча "Млада Болеслав" проигрывала со счетом 0:2, но еще до перерыва 24-летний Комличенко забил дважды и в раздевалку команды ушли при ничейном счете (2:2). После перерыва форвард из России пополнил свой лицевой еще двумя мячами, и оформил покер.

Благодаря своей результативности в минувшем матче Комличенко на пару с Михалом Шкодой из "Пршибрама" возглавил список бомбардиров чемпионата Чехии. У обоих игроков по пять матчей. Всего же в нынешнем сезоне у россиянина семь мячей – еще три гола он забил в Лиге Европы.

Благодаря победе "Млада Болеслав" набрала 12 очков и занимает пятое место в таблице, отставая от лидирующей "Славии" на семь очков. Отметим, что "Млада" имеет матч в запасе.