Гимнаст Нагорный выиграл Кубок России в личном многоборье

В Пензе определился победитель Кубка России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Им стал Никита Нагорный. По итогам своих выступлений 22-летний гимнаст получил от судей 174,429 балла.

Обладателем серебряной медали стал Иван Стретович, заработавший 171, 795 балла. Тройку лучших замкнул Артур Далалоян. По итогам соревнований у него 171, 231 балла.

Кубок России завершится 27 августа. Соревнование является отборочным этапом к чемпионату мира, который с 4 по 13 октября состоится в немецком Штутгарте.