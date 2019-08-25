Авиакатастрофа на Мальорке унесла жизни семи человек

На испанской Мальорке семь человек погибли в авиакатастрофе. На севере острова столкнулись вертолет и легкий самолет. Что стало причиной катастрофы пока неизвестно. Горящие обломки упали на местную ферму, буквально в 10 метрах от дома, чудом никого не задев. На Балеарских островах объявлен трехдневный траур, сообщает телеканал "Россия 24".