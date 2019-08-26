Высокопоставленный военный стал жертвой нападения в Мексике

В расположенном на западе Мексики штате Мичоакан неизвестными убит полковник мексиканской армии Виктор Мануэль Селис. Вместе с высокопоставленным офицером погиб сопровождавший его солдат.

Сведений о возможных мотивах нападения не поступало, в настоящее время ведется поиск участников атаки, передает ТАСС.

В первой половине 2019 года жертвами насилия в Мексике стали свыше 17,6 тысячи человек, что более чем на 5 процентов больше, чем за тот же период минувшего года, ставшего рекордным по числу убийств. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал, что его правительству пока не удалось улучшить положение в сфере безопасности.