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26 августа 201902:38

Высокопоставленный военный стал жертвой нападения в Мексике

EPA

В расположенном на западе Мексики штате Мичоакан неизвестными убит полковник мексиканской армии Виктор Мануэль Селис. Вместе с высокопоставленным офицером погиб сопровождавший его солдат.

Сведений о возможных мотивах нападения не поступало, в настоящее время ведется поиск участников атаки, передает ТАСС.

В первой половине 2019 года жертвами насилия в Мексике стали свыше 17,6 тысячи человек, что более чем на 5 процентов больше, чем за тот же период минувшего года, ставшего рекордным по числу убийств. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал, что его правительству пока не удалось улучшить положение в сфере безопасности.

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