Выборы президента Абхазии: Рауль Хаджимба готовится ко второму туру

После подсчета голосов избирательным штабом действующего президента Абхазии Рауль Хаджимба заявил о лидерстве на выборах президента республики, уточнив, что будет готовиться ко второму туру.

Обращаясь к своим сторонникам, Хаджимба отметил, что полученные им результаты – не лучшие, поэтому следует готовиться ко второму туру. Позже о выходе во второй тур выборов главы республики заявили в штабе кандидата Алхаса Квицинии.

Как сообщалось, в выборах президента Абхазии приняли участие девять кандидатов, трое из которых лидируют: действующий президент республики Рауль Хаджимба, бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния. ЦИК Абхазии предварительные итоги голосования пока не обнародовал, передает ТАСС.

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более половины голосов от числа пришедших на выборы. По данным ЦИК, по состоянию на 19:30 по Москве явка превысила 56 процентов, выборы признаны состоявшимися.