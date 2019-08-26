На МКС готовится повторная стыковка с "Союзом"

Корабль "Союз" перелетит от модуля "Звезда" МКС к модулю "Поиск". Это необходимо, чтобы освободить стыковочное место для другого "Союза" с человекоподобным роботом "Фёдор" на борту.

Операцию выполнит в ручном режиме россиянин Александр Скворцов. Вместе с ним на борту будут итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. На случай, если "Союз" не сможет снова причалить к МКС, либо на станции в их отсутствие произойдёт, например, пожар или разгерметизация. Тогда корабль с экипажем экстренно вернётся на Землю.

"Союз" с роботом должен быть соединиться с модулем "Поиск", напоминает телеканал "Россия 24". Но этого не удалось сделать из-за поломки системы сближения и стыковки на борту МКС.