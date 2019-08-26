Росстат дал прогноз на будущее по соотношению женщин и мужчин в России

Женщин в России будет больше, чем мужчин еще, как минимум, 20 лет. Таковы прогнозы Росстата до 2036 года. По данным ведомства, сейчас на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины. К 2036 году это соотношение будет — 1000 к 1128.

Такое неравенство характерно для всех регионов России, кроме Чукотки, отмечает телеканал "Россия 24". Там ситуация обратная — женщин наоборот меньше.