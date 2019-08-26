Международный фестиваль "Северный ветер" завершился в Заполярье

Утром – йога на воде, днем – соревнования по САП-серфингу и каякингу, в промежутках между ними – рисование, настольные игры, лекции и танцы. 24 и 25 августа в Мурманской области при поддержке компании "Норникель" состоялся международный фестиваль "Северный ветер", посвященный 75-летию Петсамо-Киркенесской операции.

"Спорт, творчество, свобода" – главный слоган мероприятия полностью соответствовал насыщенной программе, а участниками фестиваля стали гости из разных регионов России и стран мира.

Глава Печенгского района Александр Морозов отметил: "Самое главное, что это интересно подрастающему поколению, потому что наши дети должны приобщаться к спорту, культуре, и помнить нашу историю".

Основной площадкой на фестивале "Северный ветер" была пристань. Именно здесь прошли соревнования по САП-серфингу и каякингу, а также массовые занятия на воде для всех желающих. Йога на досках, гребля и парусный спорт — попробовать можно было все. Специальным гостем мероприятия стал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

"Люди пришли на праздник, у них проходит международный фестиваль. И мне приятно присутствовать вместе с ними, почувствовать этот адреналин, эмоции, поучаствовать в творчестве, рассказать, как и что у меня было в спорте, — признался легендарный спортсмен. — Это замечательно. Спасибо, что пригласили".

"У нас была САП-йога, я в первый раз встала на доску, — рассказала участница фестиваля Дарья Иванова. — Мне очень понравилось, хоть и было тяжело. Потрясающие впечатления, здорово".

Самые напряженные гонки прошли среди профессионалов. Два первых места у девушек — в марафоне и спринте — завоевала абсолютная чемпионка России по САП Елена Терехова, у мужчин лучшим на длинной дистанции был инструктор Международной федерации серфинга Юрий Чепленко, в спринте победу одержал начинающий спортсмен из Никеля Дмитрий Борисов.

Победитель соревнований в марафоне и спринте Елена Терехова подчеркнула: "Эмоции — это самое ценное. Это то, что нельзя купить ни за какие деньги. Поэтому я безумно рада, что я здесь, в Никеле. И мне было очень интересно сюда приехать".

САП-серфер из Никеля Дмитрий Борисов добавил: "Все круто, мышцы горят, я устал безумно, но я счастлив. Это самый лучший фестиваль, который я помню за всю свою жизнь в Никеле, а живу я здесь все 30 лет. "Держи баланс" в прошлом году был, сейчас "Северный ветер". Это лучшие фесты, которые здесь проходили. Надеюсь, мы будем повторять в будущем эти мероприятия".

Литовский спортсмен Витас Забуленас поделился впечатлениями от визита в Россию и настроения на фестивале: "По-английски есть выражение "вайп" — это то, как чувствует себя человек. Так вот на фестивале очень хороший "вайп". Он легкий, без напряжения, все радуются как малые дети. Это хорошо!"

Кроме спортивных активностей, на территории фестиваля для гостей было организовано много развлечений. В игровом шатре — настольный хоккей, рядом аквагрим и мастер-класс по плетению эко-сумок. Самые творческие приняли участие в создании уникального арт-объекта от современного художника Макса Гошко-Данькова, разукрасив вместе с ним яркую картину в стиле поп-арт.

"Самое главное, что я почувствовал — это тепло рук, которые прикоснулись к этой стене, — сказал художник. — Понятно, что погода не особо нас радует, но мы видим яркое пятно, и я вижу огромное количество людей, которые участвуют в этом проекте. Это дорогого стоит. Где еще такое может быть?"

Бодрость и готовность к активным играм на протяжении двух дней гостям обеспечивала полевая кухня. Участники фестиваля ели настоящую армейскую кашу и пили согревающий чай. А в завершение праздника всех ждал еще один подарок – "Северный ветер" посетила норвежская поэтесса Лене Вестерос. Она прочитала со сцены свои стихи о северной природе.

Международный фестиваль "Северный ветер" завершился музыкальным концертом и торжественным награждением победителей и призеров соревнований.