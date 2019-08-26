Жерар Депардье сыграет Л.И. Брежнева

Известный актер Жерар Депардье снимется в фильме, посвященном событиям так называемой Пражской весны, в роли генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

"С господином Депардье мы подписали договор. В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок фильма", — рассказал в эфире пражской радиостанции Frekvencе 1 режиссер готовящейся картины Лордан Зафранович.

Главным героем ленты под рабочим названием "Человеческое лицо" станет тогдашний лидер чехословацкой компартии Александр Дубчек. Кто исполнит его в роль, Зафранович не сообщил, пообещав при этом, что это будет актер с мировым именем.

Планируется, что мировая премьера фильма состоится в начале 2022 года. Производством картины, бюджет которой составит более 10 миллионов евро, займется словацкия киностудия Leca Production.