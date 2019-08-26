Дорожники приступили к ремонтным работам после непогоды в Приморье

Дорожные службы приступили к ликвидации последствий сильных дождей в столице Приморья. Рабочие с помощью спецтехники убирают наносы камней и грунта с пешеходных зон и магистралей.

Напомним, на протяжении последних нескольких дней во Владивостоке шли ливневые дожди. Они стали причиной образования на дорогах многочисленных наносов. В городской мэрии рассказали, что сегодня бригады приступили к работам сразу в нескольких районах краевого центра, передает ГТРК "Владивосток".

Также специалисты продолжают приводить в порядок клумбы, проводить формовочную обрезку деревьев и кустарников, а также косить траву. Помимо этого, в городе начали ремонтировать лестницы, подпорные стены и тротуары. По нескольким десяткам адресов будет проведен восстановительный ремонт поврежденных участков автомагистралей. Глава города Олег Гуменюк распорядился оперативно оперативно начать работы.

В администрации Владивостока напоминают организациям и предприятиям о необходимости начать наведение порядка на подведомственных им территориях. Кроме того, автолюбителей просят быть особенно внимательными при езде по поврежденным стихией участкам.