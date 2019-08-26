Николай Комличенко и Вячеслав Караваев вызваны в сборную России

Сборная России по футболу в сентябре проведет два отборочных матче чемпионата Европы 2020 против сборных Шотландии и Казахстана. Тренерский штаб назвал имена футболистов, которые примут участие в этих встречах.

В команду вызван нападающий чешского "Млады Болеслав" Николай Комличенко и защитник голландского "Витесса" Вячеслав Караваев. Комличенко в воскресенье забил четыре мяча в первенстве Чехии, а Караваев прекрасно проводит матчи чемпионата Голландии. После некоторого перерыва вернулся в национальную команду вратарь Сослан Джанаев, защищающий ворота "Сочи".

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом. Вратари: Гилерме ("Локомотив"), Cослан Джанаев ("Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит"). Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев ("Витесс" Голландия), Федор Кудряшов ( "Сочи"), Роман Нойштедтер ("Динамо" Москва), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва). Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — "Спартак" Москва), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — "Локомотив" Москва), Александр Головин ("Монако" Франция), Александр Ерохин, Магомед Оздоев (оба — "Зенит" Санкт-Петербург), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Денис Черышев ("Валенсия" Испания). Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив" Москва).

6 сентября сборная России сыграет в Глазго с шотландцами. 9 сентября нашей команде предстоит встреча со сборной Казахстана в Калининграде. Лидирует в группе I сборная Бельгии, выигравшая все четыре матча и набравшая 12 очков. Наша команда с 9 очками идет второй. У сборных Шотландии и Казахстана по 6 очков.