Олимпийский чемпион по бегу выжил в лобовом столкновении

Двукратный победитель олимпийского турнира в беге ан 800 метров и рекордсмен мира на этой дистанции кениец Давид Рудиша попал в страшную аварию, но сумел выжить в лобовом столкновении с автобусом. При этом его автомобиль восстановлению не подлежит.

Знаменитый стайер вел свою машину на трассе из Найроби в Кисуму и на полном ходу у автомобиля лопнула шина, сообщает издание "Спорт-экспресс". В результате Рудиша в своем болиде выскочил на встречную полосу и на полном ходу врезался в автобус.

Несмотря на то, что два автомобиля сошлись лоб в лоб, Рудиша не получил никаких серьезных повреждений, никто не пострадал и в автобусе. "В субботу я выжил в дорожной аварии по пути в Килгорис после лобового столкновения с автобусом, — сообщил Рудиша своим поклонникам в соцсети Twitter. – Я не получил повреждений".

Thanking the Almighty God for the gift of life.Saturday night around 1030Hrs I survived a tragic road accident at Keroka on my way home to Kilgoris after a head on collision with a bus plying Kisii Nairobi Route. I am fine with no injuries! Thank you 🙏🏻 for your prayers. pic.twitter.com/RZdwemLwXG