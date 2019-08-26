Песков: ответ России на испытание США новой крылатой ракеты обязательно будет

Нет никаких сомнений, что Россия примет все необходимые меры для обеспечения собственной защиты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также он напомнил, что 23 августа на заседании Совета безопасности Владимир Путин дал поручение профильным ведомствам проанализировать угрозу, связанную с испытаниями в США новой ракеты, и подготовить симметричный ответ, сообщает агентство ТАСС.



Напомним, 18 августа США провели испытания сухопутной крылатой ракеты. Предположительно, речь идет о ракете Tomahawk. ДРСМД запрещал создание и размещение подобного оружия, однако 2 августа Штаты объявили о выходе из соглашения.

Кроме того, в конце 2019 года Пентагон планирует испытать новую баллистическую ракету средней дальности, похожую на ликвидированную Pershing II. То есть радиус ее действия составить около 1700 километров, а мощность ядерной боевой части – до 80 килотонн в тротиловом эквиваленте.