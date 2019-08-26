Лига Европы. "Спартак" и "Брагу" рассудит Масса

В четверг "Спартак" проведет дома ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы с португальской "Брага". В первой встрече москвичи уступили — 0:1.

Стал известен состав судейской бригады, которой предстоит обслуживать встречу. Главным арбитром назначен итальянец Давиде Масса, которому помогут его соотечественники — Фабиано Прети и Стефано Алассио, резервный арбитр — Фабрицио Паскуа.

В прошлом сезоне Масса дважды работал на матчах российских команд. "Локомотив" проиграл в Лиге чемпионов "Порту" 1:4, а "Краснодар" в Лиге Европы сыграл вничью 0:0 с "Байером".