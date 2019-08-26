Кенеди недоволен Лэмпардом и хочет покинуть "Челси"

Бразильский хавбек лондонского "Челси" Кенеди, который в последнее время не получает места в основе команды, намерен покинуть стан клуба Романа Абрамовича. Игрок прошлый сезон провел в аренде и надеялся, что новый тренер Фрэнк Лэмпард вернет его в состав, но этого не произошло.

Лэмпард, похоже, как и его предшественники, не видит Кенеди в основном составе "аристократов", а сам бразилец не хочет больше ездить по арендам. Как напоминает The Telegraph, он в последние полтора сезона выступал за "Уотфорд" и "Ньюкасл". Действующее соглашение полузащитника рассчитано до 2020 года.