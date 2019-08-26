Новости Спорт

Все видео этой рубрики
26 августа 201914:15

Кенеди недоволен Лэмпардом и хочет покинуть "Челси"

EPA

Бразильский хавбек лондонского "Челси" Кенеди, который в последнее время не получает места в основе команды, намерен покинуть стан клуба Романа Абрамовича. Игрок прошлый сезон провел в аренде и надеялся, что новый тренер Фрэнк Лэмпард вернет его в состав, но этого не произошло.

Лэмпард, похоже, как и его предшественники, не видит Кенеди в основном составе "аристократов", а сам бразилец не хочет больше ездить по арендам. Как напоминает The Telegraph, он в последние полтора сезона выступал за "Уотфорд" и "Ньюкасл". Действующее соглашение полузащитника рассчитано до 2020 года.

Сейчас

14:12

Трамп: присутствие России на G7 было бы полезно, но не все с этим согласны

13:50

Путин обеспокоен медленным ростом доходов населения

13:11

Песков: присоединение России к G7 - не самоцель

12:39

Посол России в Великобритании освобожден от обязанностей

12:24

Следствие: арестованное имущество и активы Абызова оцениваются в 27 миллиардов

11:34

Исаакиевский собор изменил график богослужений

10:54

В Подмосковье придут первые заморозки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин обеспокоен медленным ростом доходов населения

Путин обеспокоен медленным ростом доходов населения

32 минуты назад
Песков о Северодвинске: сигналов от иностранных станций по поводу радиоактивного загрязнения не поступало

Песков о Северодвинске: сигналов от иностранных станций по поводу радиоактивного загрязнения не поступало

42 минуты назад
Следствие: арестованное имущество и активы Абызова оцениваются в 27 миллиардов

Следствие: арестованное имущество и активы Абызова оцениваются в 27 миллиардов

1 час назад
Александр Яковенко возглавит Дипакадемию МИД

Александр Яковенко возглавит Дипакадемию МИД

1 час назад
Боевая граната взорвалась в жилом доме в Находке

Боевая граната взорвалась в жилом доме в Находке

1 час назад
8 сентября в Абхазии пройдет второй тур выборов

8 сентября в Абхазии пройдет второй тур выборов

3 часа назад
10 регионов России, где чаще всего берут ипотеку

10 регионов России, где чаще всего берут ипотеку

5 часов назад
"Что из того, что мы дежурим?": врачи отказались помогать девушке с отеком легких

"Что из того, что мы дежурим?": врачи отказались помогать девушке с отеком легких

3 часа назад
В Подмосковье придут первые заморозки

В Подмосковье придут первые заморозки

3 часа назад
США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей

США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей

5 часов назад
Есть стыковка: "Союз" "перепарковался" на модуль МИМ2

Есть стыковка: "Союз" "перепарковался" на модуль МИМ2

7 часов назад
Сексуальный скандал не помешал Доминго сорвать овации в Зальцбурге

Сексуальный скандал не помешал Доминго сорвать овации в Зальцбурге

1 час назад
Дом музыки отметит День города под звуки волынки и джаза

Дом музыки отметит День города под звуки волынки и джаза

8 минут назад
Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

5 часов назад
Что показали в первом трейлере ремейка "Леди и Бродяги"

Что показали в первом трейлере ремейка "Леди и Бродяги"

3 минуты назад
Олимпийский чемпион по бегу выжил в лобовом столкновении

Олимпийский чемпион по бегу выжил в лобовом столкновении

1 час назад
Коммунальщики повесили большой плакат со списком должников, но его не оценили

Коммунальщики повесили большой плакат со списком должников, но его не оценили

2 часа назад
Учебный самолет ВВС Испании рухнул в море на глазах у туристов

Учебный самолет ВВС Испании рухнул в море на глазах у туристов

2 часа назад
В Москве можно будет посетить Колизей

В Москве можно будет посетить Колизей

2 часа назад
Приход Исаакиевского собора в Петербурге изменил график богослужений

Приход Исаакиевского собора в Петербурге изменил график богослужений

3 часа назад
Чемпионы мира по Dota 2 выиграли $15,6 млн

Чемпионы мира по Dota 2 выиграли $15,6 млн

3 часа назад
Как секс без презерватива защищает от ВИЧ

Как секс без презерватива защищает от ВИЧ

3 часа назад
Инвестиции в курорт: сколько лет нужно сдавать квартиру у моря, чтобы она окупилась

Инвестиции в курорт: сколько лет нужно сдавать квартиру у моря, чтобы она окупилась

3 часа назад
Полицейский подобрал на трассе двух собак и вернул их хозяину

Полицейский подобрал на трассе двух собак и вернул их хозяину

3 часа назад
Тюнинга не будет: Alpina не хочет иметь дело с "неправильными" BMW

Тюнинга не будет: Alpina не хочет иметь дело с "неправильными" BMW

3 часа назад
В британской психбольнице сфотографировали привидение

В британской психбольнице сфотографировали привидение

4 часа назад
Вести.net: производители образовательной электроники Sphero и littleBits объединяются

Вести.net: производители образовательной электроники Sphero и littleBits объединяются

4 часа назад
В Москве День флага отпраздновали около полумиллиона человек

В Москве День флага отпраздновали около полумиллиона человек

4 часа назад
На работу и дачу на танке Т-34? Почему бы и нет &#8211; обойдется дешевле "Ауруса"

На работу и дачу на танке Т-34? Почему бы и нет – обойдется дешевле "Ауруса"

4 часа назад
Шел под колеса без оглядки: смертельная авария в Смоленске попала на видео

Шел под колеса без оглядки: смертельная авария в Смоленске попала на видео

4 часа назад
Жерар Депардье сыграет Л.И. Брежнева

Жерар Депардье сыграет Л.И. Брежнева

4 часа назад
Покрас Лампас возмутил православный Урал и не поехал в Екатеринбург

Покрас Лампас возмутил православный Урал и не поехал в Екатеринбург

5 часов назад
Гризманн в "Барселоне" взял на себя роль Месси и Суареса

Гризманн в "Барселоне" взял на себя роль Месси и Суареса

5 часов назад
В Биаррице завершает работу саммит G7

В Биаррице завершает работу саммит G7

9 часов назад
В Крыму прошел фестиваль джаза

В Крыму прошел фестиваль джаза

9 часов назад
Несколько тысяч человек приняли участие в параде в центре Парижа

Несколько тысяч человек приняли участие в параде в центре Парижа

9 часов назад
Росстат дал прогноз на будущее по соотношению женщин и мужчин в России

Росстат дал прогноз на будущее по соотношению женщин и мужчин в России

9 часов назад
В Греции локализовали лесные пожары на острове Самос

В Греции локализовали лесные пожары на острове Самос

9 часов назад
Израиль вновь нанес удары по сектору Газа

Израиль вновь нанес удары по сектору Газа

9 часов назад
Меланья Трамп поцеловалась с премьером Канады на глазах мужа

Меланья Трамп поцеловалась с премьером Канады на глазах мужа

14 часов назад
ЧП в США: взрыв газа вызвал обрушение конструкций торгового центра

ЧП в США: взрыв газа вызвал обрушение конструкций торгового центра

15 часов назад
Переворот в энергетике: плавучая АЭС отправилась в путешествие

Переворот в энергетике: плавучая АЭС отправилась в путешествие

16 часов назад
Сальвини пугает Европу

Сальвини пугает Европу

16 часов назад
Выборы в Мосгордуму: однозначных лидеров нет

Выборы в Мосгордуму: однозначных лидеров нет

17 часов назад
Гренландия хочет стать государством, а не продаться

Гренландия хочет стать государством, а не продаться

17 часов назад
Проблемы здравоохранения: президентские поручения и жесткие сроки

Проблемы здравоохранения: президентские поручения и жесткие сроки

17 часов назад
Макрон попытался стать де Голлем

Макрон попытался стать де Голлем

17 часов назад
"Врезались в дерево. Или оно в нас": чета Дибровых попала в ДТП

"Врезались в дерево. Или оно в нас": чета Дибровых попала в ДТП

17 часов назад
Воронина и Латыпов выиграли два серебра чемпионата мира по летнему биатлону

Воронина и Латыпов выиграли два серебра чемпионата мира по летнему биатлону

18 часов назад
В Британии уничтожили одну из известнейших работ Бэнкси

В Британии уничтожили одну из известнейших работ Бэнкси

19 часов назад
Убийца, осужденный на 17 лет, сбежал из колонии

Убийца, осужденный на 17 лет, сбежал из колонии

19 часов назад
Выстрел в голову: берлинские следователи подозревают россиянина в заказном убийстве

Выстрел в голову: берлинские следователи подозревают россиянина в заказном убийстве

19 часов назад
В Донецке появился распечатанный на 3D-принтере Пушкин

В Донецке появился распечатанный на 3D-принтере Пушкин

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку