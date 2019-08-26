Новейший боевой корабль Ирана идет на защиту судов в Аденский залив

Эсминец ВМФ Ирана "Саханд" направлен в Аденский залив, где он будет нести свое первое продолжительное дежурство. Основная задача боевого корабля – обеспечение безопасности иранских судов. Он будет сопровождать их как в Аденском, так и Оманском заливе, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Журналисты уточняют, что вместе с "Сахандом" на задание вышли вертолетоносец и вспомогательное судно.

Обстановка в регионе обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе произошли пожары и взрывы сразу на двух танкерах. США обвинили Иран в нападении на эти суда.



4 июля власти Гибралтара по просьбе Соединенных Штатов задержали иранский нефтяной танкер Grace 1. Американцы настаивали на аресте судна и конфискации углеводородов, которые он перевозил. Однако Гибралтар принял решение отпустить танкер.

"Саханд" – новый иранский эсминец, полностью построенный в Исламской Республике. На воду его спустили 1 декабря 2018 года.

Впрочем, до эсминца корабль, мягко говоря, не дотягивает. Судя по данным из открытых источников, водоизмещение "Саханда" — всего 1300 тонн, длина — 96 метров. Он соответствует разве что корвету, так как водоизмещение современных боевых кораблей класса эсминец начинается от 7-8 тысяч тонн, а длина – примерно от 140 метров.