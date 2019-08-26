Килиан Мбаппе выбыл на месяц из-за травмы

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет в ближайшее время помочь своему клубу и национальной команде. После углубленного медицинского обследования стало известно, что 20-летний футболист пропустит четыре недели.

По информации официального сайта парижан, помимо Мбаппе еще один игрок "ПСЖ" выбыл из строя. Речь идет об уругвайце Эдинсоне Кавани. Срок его восстановления – три недели.

Напомним, что Мбаппе и Кавани получили травмы в воскресном матче третьего тура чемпионата Франции против "Тулузы", который закончился в пользу "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0.