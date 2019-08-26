МИД России обеспокоен силовыми акциями в ряде стран Ближнего Востока

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что очередная эскалация напряженности на Ближнем Востоке вызывает серьезную озабоченность.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. В нем отмечается, что появилась информация, согласно которой 25 августа ранним утром в ливанской столице над кварталом Муаввад появились два беспилотных летательных аппарата. Один из них был подорван, в результате чего был нанесен материальный ущерб расположенному там зданию пресс-центра движения "Хезболлах". Несколько человек пострадали. Второй беспилотник упал на землю без последствий в том же районе. Лидер движения Хасан Насралла считает, что речь в данном случае идет об израильском разведывательном дроне, сообщает МИД.

По информации ведомства, поступают сообщения, согласно которым в ночь на понедельник, с 25 на 26 августа целью израильской атаки стал расположенный на территории Ливана лагерь палестинской организации "Народный фронт освобождения Палестины".

В Министерстве иностранных дел отметили, что данная ситуация усугубляется тем, что Израиль одновременно продолжает произвольно наносить ракетно-бомбовые удары по целям, располагающимся на территории соседней Сирии. Это мотивируется противодействием "иранской угрозе". Последняя подобная атака в окрестностях Дамаска на военный объект случилась в минувшие выходные.

У российской стороны вызывает серьезную озабоченность очередная эскалация напряженности в данном районе. Как отмечается в сообщении, Москва не раз указывала на опасность подобных действий в накаленной до предела региональной атмосфере, а также предостерегала, что они могут привести к масштабному вооруженному конфликту, последствия которого могут быть непредсказуемыми.

В МИД призвали все стороны к максимальной сдержанности, а также неукоснительному соблюдению международного права, в том числе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.