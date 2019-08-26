Не учите нас работать: отказ пациентке с отеком Квинке проверят следователи

Росздравнадзор и Следственный комитет проверят больницу в Тюмени, где врачи не приняли пациентку с отеком Квинке. Видео скандального события появилось в интернете. И вызвало большой резонанс. Врачи не стали оказывать помощь пострадавшей, сославшись на окончание смены. В результате бригада скорой повезла пациентку в другое медучреждение.

"Что просто? Вы учите нас, как нам работать?! Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо откапывать, наблюдать два часа, как минимум", — возмущаются медработники.

В результате этой словесной перепалки сотрудников больницы Западно-Сибирского медцентра со специалистом скорой помощи, пациентку пришлось везти в другую больницу. Автор видео утверждает, что женщине отказали в помощи, сославшись на окончание рабочей смены. Короткий видеоролик, заснятый очевидцем на камеру мобильного телефона, собрал сотни гневных комментариев в сети.

"Сорокасекундное сообщение, которое сейчас в общедоступной сети, — это всего лишь фрагмент разговора между медицинскими работниками. Я хочу донести до общественности, что врач приемного отделения не отказывал в оказании медицинской помощи", — настаивает исполняющая обязательства главного врача больницы "Западно-сибирский медицинский центр ФМБА России" Лариса Боярская.

Однако необходимую помощь пациентке оказали только тогда, когда та же бригада скорой доставила ее в Областную клиническую больницу №1. Таким образом, женщина с диагнозом отек Квинке в опасном для жизни состоянии еще несколько минут находилась в пути.

"Врач должен был, обязан был оказать медицинскую помощь пациенту в данном, угрожающем жизни и здоровью состоянии. И поэтому эта вся ситуация, связанная с тем, что пациенту не была оказана своевременная медицинская, я подчеркиваю, медицинская помощь должна быть своевременно оказана. Она могла вылиться в любой нехороший исход", — намекает на летальность глава территориального органа Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Елена Лёвкина.

К слову, в Тюмени к этому лечебному учреждению, известному в народе как больница Водников, отношение неоднозначное.

"Я, например, как человек, страдающий заболеванием сердца, обратилась сюда, и мне нужна была помощь, но меня поставили на очередь, так как не было кардиолога здесь. И мне пришлось ждать некоторое время, и у меня, как говорится, затянулось все это", — поясняет Лилия Жукова.

После публикации скандального видео работой медицинского учреждения заинтересовались не только инспекторы Росздравнадзора, но и специалисты Следственного комитета России.

"В настоящее время следователи регионального СКР выехали на место происшествия в указанную больницу, где изымают необходимую документацию, а также проводят опрос потерпевшей и свидетелей произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — заверила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области Олеся Евсеева.

Женщина, ставшая невольной участницей этих событий, 26 августа выписана домой. Ее стационарное лечение заняло всего пару часов: немногим больше тех самых пяти минут.